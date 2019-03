Det kører fremragende på tennisbanen for Clara Tauson i øjeblikket.

For halvanden uge siden vandt den 16-årige dansker finalen ved en seniorturnering i Tunesien, og i dag er hun ved en turnering i Kina avanceret til anden runde efter en suveræn sejr på 6-1, 6-2 over taiwaneseren En Shuo Liang.

Set fra sidelinien virker det derfor som om, hun har alle muligheder for at gå i grandslam-vinderen Caroline Wozniackis fodspor både resultat-, sponsor- og pengemæssigt.

»Det var imponerende, at Clara kunne vinde Australian Opens pigesinglerække (i januar, red.) og samtidig erobre førstepladsen på juniorernes verdensrangliste. Det er præstationer, der giver selvtillid, og som på sigt måske kan give hende muligheder for at score kassen økonomisk. Men hun har en lang rejse foran sig. Selvom man er den bedste junior i verden lige nu, er det jo ikke sikkert, at hun også bliver det som senior,« siger branding-eksperten Thomas Badura, der er direktør i marketingbureauet SponsorPeople.

Han finder det tankevækkende, at der fra teamet omkring det danske tennistalent endnu ikke er kommet meldinger om, at hun i kølvandet på triumfen 'down under' har indgået sponsoraftaler.

»Hvad dette skyldes, ved jeg ikke. Lige nu står hun jo som verdensetter hos juniorerne i en fantastisk forhandlingsposition. Men når man henvender sig til sponsorer, er det altså vigtigt, at man agerer ordentligt på banen. Claras vindergen er fantastisk, men jeg vil sige, at hun attitudemæssigt har noget at arbejde med,« siger Thomas Badura med henvisning til, at Clara Tauson kan have en tendens til at 'tænde' temperamentsmæssigt af i situationer, hvor spillet ikke fungerer optimalt for hende i kampene.

Den tidligere danske topspiller og nuværende tenniskommentator på tv-kanalen Michael Mortensen forstår ikke helt Thomas Baduras kritik.

»Op til Australian Open trænede jeg lidt med Clara, og det er indiskutabelt, at hun besidder et enormt talent. Det er korrekt, at Clara har temperament, men det er hun langt fra den eneste tennisspiller, der har. Hun er altså kun 16 år og er først lige begyndt sin rejse, hvor der stadig er meget at lære og arbejde med,« siger Michael Mortensen.

Teamet omkring Clara Tauson Sådan ser teamet omkring Clara Tauson, der i januar vandt pigesingletitlen ved Grand Slam-tennisturneringen Australian Open, ud: Søren Tauson: far, cheftræner og rejsecoach

Mikkel Nørby: træningssetup-ansvarlig i Danmark

Mikkel Nissen: rådgiver for familien

Lars Christensen: teknisk træner

Mikkel Lynge Jakobsen: ansvarlig for fysisk træning

Michael Tauson: sparringspartner, træner og rådgiver for faderen

Han mener, at Clara Tauson er en spiller, som både agenter og trænere holder øje med.

»De forventninger, der har været til hende, har hun været i stand til at indfri. Jeg er sikker på, at hun i løbet af det kommende år tager det store spring ind på WTA Tour'en. Men det undrer mig ikke, at hun halvanden måned efter Australian Open-triumfen ikke har indgået en eneste sponsoraftale. Hun er i en position, hvor hun kan tillade sig at være selektiv, og via økonomisk støtte fra blandt andet KB's Venner samt Leschly-fonden er fundamentet til at rejse rundt i verden på plads,« siger Michael Mortensen.

Han ser frem til at følge Clara Tausons fortsatte udvikling, og han finder det interessant, at 'Team Tauson' netop er blevet udvidet med Nordic Sports Groups danske direktør, Mikkel Nissen, der har indtaget rollen som rådgiver.

»Det lyder fornuftigt. Mikkel har i efterhånden mange år været Caroline Wozniackis danske agent. Han kender hele markedet og er en kompetent fyr,« siger Michael Mortensen.

I øvrigt er Clara Tausons næste modstander ved den igangværende turnering i Kina fundet.

Her skal hun i anden runde møde slovakken Jana Cepelova, der i 2014 lå nummer 50 på verdensranglisten, hvor hun nu er nummer 232.