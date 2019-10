Caroline Wozniacki skal op imod Naomi Osaka i China Open. Japaneren vandt tidligere på året Australian Open.

Det bliver Naomi Osaka, der bliver Caroline Wozniackis sidste forhindring på vejen mod finalen i China Open i Beijing.

Det står klart, efter at japaneren i kvartfinalen besejrede verdensranglistens nummer seks, Barbara Andreescu fra Canada, i tre sæt med cifrene 5-7, 6-3 og 6-4.

Osaka så ellers ud til at være på vej mod et nederlag, da hun bagud 0-1 i sæt blev brudt i egen serv i begyndelsen af andet sæt.

Men den 21-årige japaner kom stærkt igen, vandt fem partier i træk og vendte dermed 1-3 til sætsejr på 6-3.

Også i tredje sæt gjorde hun det svært for sig selv og måtte kæmpe sig tilbage fra 1-3.

To servegennembrud bragte dog Osaka i spidsen, og med besvær lykkedes det hende at serve sejren hjem med 6-4 i tredje sæt.

Osaka toppede verdensranglisten tidligere på året, efter at hun nåede helt til tops i Australian Open. På det tidspunkt var hun også forsvarende mester i US Open, som hun vandt i 2018.

Wozniacki har haft godt fat i japaneren og fører 2-0 i indbyrdes opgør.

Spørgsmålet er dog, hvor meget man kan lægge i den statistik, for seneste møde ligger mere end to år tilbage. Dengang vandt danskeren i to sæt på græsunderlag i Eastbourne.

Året før blev det også dansk sejr, da de to spillere bragede sammen i finalen i Pan Pacific Open på Osakas hjemmebane i Tokyo.

Aktuelt ligger japaneren på verdensranglistens fjerdeplads og er dermed 15 pladser over Wozniacki.

Semifinalen er programsat til lørdag eftermiddag dansk tid, formentlig med start omkring 13.30.

/ritzau/