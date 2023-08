De har begge stået øverst på skammelen ved en grand slam. Og nu mødes de igen i et kæmpe brag.

For når den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki natten til torsdag (dansk tid) går på banen i anden runde ved US Open, venter der en gigantisk opgave mod tjekkiske Petra Kvitova.

Begge spillere kan nemlig kalde sig grand slam-vindere. Og de har ligeledes mødt hinanden et hav af gange de sidste 15 år.

Alligevel anede ingen af dem, at de stod til at brage sammen i anden runde i New York.

»Jeg mødte Petra inde i byen dagen før turneringen. Jeg stødte bare ind i hende tilfældigt. Og der vidste jeg faktisk ikke, at jeg havde muligheden for at kunne møde hende i anden runde. Det gjorde hun heller ikke, tror jeg,« lyder det fra den 33-årige dansker på et pressemøde.

De to verdensstjerner har slet ikke skænket lodtrækningen en tanke, når de set hinanden til træninger og ved omklædningsrummene:

»Vi talte sammen i omklædningsrummet den anden dag, og Petra var sådan: 'Hvornår skal du spille?'. 'Mandag aften,' svarede jeg. 'Nå, det skal jeg også'.«

Den tjekkiske grand slam-vinder er ifølge samtlige eksperter og tennisfans verden over storfavorit til at sende danskeren ud af turneringen.

Caroline Wozniacki og Petra Kvitova ved WTA-finalerne i 2018. Foto: Vincent Thian/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Caroline Wozniacki og Petra Kvitova ved WTA-finalerne i 2018. Foto: Vincent Thian/AP/Ritzau Scanpix

Men Caroline Wozniacki lægger sig på ingen måde ned på forhånd, selv om hun har været væk fra professionel tennis i over 3,5 år.

»Jeg er her for at konkurrere. Jeg kender mig selv og mit niveau, og jeg ved, at hvis jeg spiller mit bedste tennis, så tror jeg på, at jeg kan slå alle,« siger danskeren og afslutter:

»Men det er også derfor, jeg er her. Jeg er her på at konkurrere. Mod de bedste spillere.«

Caroline Wozniacki og Petra Kvitova brager sammen på Louis Armstrong Stadium natten til torsdag (dansk tid).

