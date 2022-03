Han tjente omkring 338 millioner i præmiepenge i karrieren. Men en ekstravagant livsstil, en hård skilsmisse og dyre ejendomme kostede Boris Becker formuen.

Det har tennislegenden forklaret i retten, hvor han skulle sætte ord på, hvad der gik galt.

Og det var særligt, da karrieren sluttede i 1999, det hele begyndte at smuldre for tyskeren.

Boris Becker forklarede, hvordan han var involveret i en 'meget dyr skilsmisse' fra Barbara Becker. Noget, der betød, han blandt andet skulle betale et stort beløb til sine to sønner samt datteren Anna Ermakova og så ekskonen, der fik en lejlighed i Chelsea til 2,5 millioner pund – svarende til 22 millioner kroner.

Boris Becker og ekskonen Barbara tilbage i 2000. Foto: PATRICE LAPOIRIE Vis mere Boris Becker og ekskonen Barbara tilbage i 2000. Foto: PATRICE LAPOIRIE

Derudover betalte Becker, der blev erklæret konkurs i 2017, selv 22.000 pund svarende til knap 196.000 kroner om måneden for en ejendom i England, ligesom han ejede andre dyre ejendomme i blandt andet Schweiz, ligesom mange rejsedage gjorde, at han tilbragte rigtig mange uger på hotel. Det skriver Daily Mail.

Problemet var bare, han slet ikke tjente ligeså meget, som han gjorde som aktiv, og ligeså stille blev pengene ædt op, har han forklaret i retten i London.

Her skal han endnu engang stå skoleret i den konkurssag, der har kørt i flere år. Hele sagen handler om 19 forhold, hvor anklagemyndigheden mener, Becker ikke har informeret om beløb og ejendomme, som han enten har fået eller ejet.

Og at hele verden har kunnet følge med i hans nedtur, har været hårdt for ham. Samtidig kæmpede han med at betale lån tilbage, alt imens pressen kunne berette om hans store økonomiske problemer.

»Det er meget svært, når du er erklæret konkurs, og der er overskrifter med det hver uge. Det er meget svært at tjene penge med mit navn,« forklarede Becker, der i sin karriere havde folk til at ordne alt det økonomiske.

Derfor aner han heller ikke, hvor mange bankkonti han har haft. For han har haft andre til at styre det.

Selve konkursbegæringen kom lige inden årets Wimbledon tilbage i 2017, her skulle tennislegenden kommentere, og han husker tydeligt, hvordan det var at møde op.

»Fordi det var i medierne verden over, vidste alle, jeg var gået konkurs, da jeg mødte op. Jeg var så flov, fordi jeg var gået konkurs,« fortæller tyskeren.

Hele konkurssagen, der igen skulle for retten i starten af sidste uge, har kørt i flere år, og i september 2020 erklærede tennislegenden sig uskyldig.

Boris Becker kan, hvis han bliver kendt skyldig, ende med en fængselsstraf på op til syv år.