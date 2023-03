Lyt til artiklen

Boris Becker blev løsladt fra et britisk fængsel for nogle måneder siden, men den tyske tennislegende har allerede scoret en kontrakt, der får den 55-årige Becker til at tone frem på de tyske tv-skærme.

Med et glimt i øjet kommer Boris Becker med ordene »smid ikke dine penge ud ad vinduet«, når han er med i et 30 sekunder langt reklamespot, som sendes i forbindelse med det tyske sportsmagasin 'Sportschau'.

Det skriver Bild.

Boris Becker sad i et britisk fængsel i 231 dage for at skjule værdier for hundredtusindvis af pund efter en personlig konkurs. Og det er netop dårlige investeringer og den personlige konkurs, som Boris Becker sætter et satirisk fokus på i tv-reklamen.

Det er nemlig firmaet fensterversand.com, som producerer vinduer.

»Penge er og var vigtige for mig, men reklamespottet er selvfølgelig satire og selvironi,« forklarer den tidligere tennisstjerne selv til Bild.

Hvor mange penge Boris Becker har fået for at medvirke i reklamen, vides endnu ikke.

15. december 2022 blev Boris Becker løsladt før tid fra fængslet. Siden har den tyske tennislegende været involveret i et drama mellem ham og ekskonen Sharleley, da hun kaldte ham for en djævel, da det tog Becker ti dage at kontakte deres søn efter løsladelsen. Samtidig er hun rasende over, at han ikke betaler børnebidrag til hende.

Til det svarede Boris Becker, at han »ikke må« betale dem på grund af restriktioner angående hans personlige konkurs, hvorefter han kalder ekskonens opførsel for »virkelig ikke-cool«.

Ud over at være tilbage i reklamespottet har Boris Becker sikret sig et job på tv som ekspertkommentator til diverse tenniskampe.