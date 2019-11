Det er ikke kun danskerne, Holger Rune imponerer.

For en af de store stjerner har også bemærket triumferne.

»Jeg så ham live for første gang. Jeg har set hans resultater i år, og jeg er meget imponeret. Zverev slår hårdt på boldene og med stor intensitet. De trænede i næsten to timer, men Holger var med hele vejen,« siger Boris Becker til TV 2 Sport.

Han så Holger Rune, da den blot 16-årige dansker for tiden har fået mulighed for at træne med nogle af de bedste i verden. Blandt andre Stefanos Tsitsipas og Alexander Zverev.

Holger Rune får meget ros af Boris Becker.

Og danskeren gjorde sig altså bemærket hos tyske Becker, der selv har ligget nummer et på verdensranglisten, og som understreger, at Rune skal have tid til at udvikle sig endnu mere.

I den danske lejr er de positive ord da også blevet bemærket.

»Han sagde til mig, at han elskede min teknik, og at jeg så vanvittigt god ud. Så spurgte han, hvordan mit år havde været. 'Det havde været godt,' sagde jeg så. Han var meget positiv og sagde, at jeg har et stort potentiale – både på hardcourt og grus og det hele,« siger Holger Rune til TV 2 Sport.

Og danskeren har da også haft et godt år, hvor det blev til sejr ved French Open for juniorer, ligesom Holger Rune også vandt sæsonfinalen. Noget, der sendte ham op på toppen af verdensranglisten for juniorspillere.

Boris Becker roser Holger Rune.

I weekenden vandt han desuden invitationsturneringen Red Bull Next Gen Open i Milano.

Nu er planen så at satse fuldt ud på karrieren som seniorspiller. Holger Rune ligger foreløbigt nummer 1004 på verdensranglisten, og han har i et interview med Politiken fortalt, at hans ambition er at komme i top-20 på tre år.

Boris Becker havde en stor tenniskarriere, der bød på flere grand slam-sejre. I dag går det dog ikke lige så godt for Becker, der er ramt af økonomiske problemer. I sidste uge kom det frem, at hans konkursbegæring er blevet udvidet, så den nu gælder indtil oktober 2031.

Det sker efter en undersøgelse af tennisstjernen, som har vist, at han har holdt information om aktiver og transaktioner til en værdi af 4,5 millioner pund – svarende til cirka 39 millioner kroner – tilbage.