For anden gang på en uge siger Holger Rune farvel til en træner, da Boris Becker trækker sig fra samarbejdet.

Endnu en tennistræner kan skrive sig på den voksende liste over Holger Runes ekstrænere.

Tirsdag eftermiddag meddeler den tyske legende Boris Becker på det sociale medie X, at han omgående stopper som træner for Holger Rune. Det sker efter mindre end fire måneders samarbejde.

- Jeg vil gerne meddeler jer, at jeg med øjeblikkelig virkning stopper som cheftræner for Holger Rune, indleder den seksdobbelte grand slam-vinder og tidligere verdensetter.

- Vi indledte partnerskabet med målet om at komme til ATP-sæsonfinalen i slutningen af sidste år, men efter det har jeg indset, at succes kræver, at jeg skal være endnu mere til rådighed for Holger, end jeg har mulighed for.

- Jeg kan ikke give Holger det, han har brug for lige nu. Jeg ønsker ham kun det bedste herfra, og jeg vil altid være hans største fan. Jeg har sat pris på at være en del af rejsen, skriver Boris Becker.

Det er blot en uge siden, at den schweiziske træner Severin Lüthi også forlod Holger Rune som træner efter en yderst kort ansættelse. I lighed med den seneste melding fra Boris Becker lød forklaringen, at Lüthi ikke ville være i stand til at være så meget sammen med Rune som ønsket.

Det forliste samarbejde med Lüthi affødte bekymrede miner fra flere tenniseksperter.

I et interview med Ritzau kaldte Michael Mortensen bruddet for et dårligt signal og påpegede, at Rune-lejren måske var i vildrede, siden den ikke havde forventningsafstemt med træneren, hvor meget tid samarbejdet krævede.

- Den slags skal man have på plads på forhånd. Det kommer til at se mærkeligt ud, at han stopper efter halvanden måned, sagde Michael Mortensen.

Peter Bastiansen, tennisekspert på TV2, kaldte den flittigt udskiftning i Runes stald for et uholdbart cirkus i et interview med B.T.

Den tidligere professionelle tennisspiller og Davis Cup-kaptajn Kenneth Carlsen er nu den eneste træner for den 20-årige dansker.

Også i 2023 var der uro på trænerfronten. Efter US Open sagde Rune farvel til den profilerede franskmand Patrick Mouratoglou, og senere på året stoppede han også samarbejdet med sin mangeårige danske træner Lars Christensen.

Både Mouratouglou og Christensens samarbejde med Holger Rune var flere gange sat på pause inden deres endelige brud med danskeren.

Holger Rune ligger aktuelt nummer syv på verdensranglisten. I lørdags måtte danskeren trække sig fra en ATP-semifinale i Montpellier på grund af smerter i armen.

/ritzau/