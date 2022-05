Han er vant til et luksusliv med dyr vin og store bøffer.

Men lige nu er virkeligheden en helt anden for tennislegenden Boris Becker, der afsoner sin fængselsstraf.

Han bor i en celle på seks kvadratmeter, og den er låst af fra klokken 20.00 om aftenen til klokken 07.00 næste morgen. Det skriver The Sun, der nu kan fortælle om de forhold, ikonet lige nu lever under.

Og han er bestemt ikke imponeret, fortæller en kilde til mediet.

»Han har det hårdt, og noget af det værste er maden. Han kan slet ikke forstå, hvor dårlig den er, og hvor små portionerne er,« siger kilden.

»Men han må vænne sig til det. Han er også i chok over, hvor dårlig hygiejnen er, fordi fængslet er overfyldt. Forholdene er frygtelige og næsten umenneskelige. Der kan være koldt i cellerne, og der er knap nok dagslys. Det er et massivt chok for ham, men det lader til, de behandler ham okay,« lyder det.

Boris Becker har ti pund – svarende til omkring 88 kroner – i 'lommepenge', han kan bruge hver uge. Og de penge går oftest til chokolade, kiks og bananer fra fængslets kantine, fordi måltiderne ikke er store nok.

Tennislegenden fik fredag besøg af sin kæreste Lilian de Carvalho Monteiro, der havde noget rent tøj og nogle støvler med, men ellers er hans kontakt med omverdenen begrænset.

Becker blev den 29. april idømt 2,5 års fængsel for at have gemt værdier i forbindelse med en konkurs i 2017.

»Jeg kunne have idømt dig 18 måneders fængsel for hver af de tiltalepunkter, du er kendt skyldig i,« sagde dommer Deborah Taylor, som var kontant i sin aflevering af dommen, men som altså har været nådig, fremførte hun.

Det britiske justitsministerium fortalte dog tidligere på ugen, at tyskeren også risikerer at blive udvist fra Storbritannien, når han er færdig med at afsøne sin dom. Det kan du læse mere om her.

Boris Becker vandt i sin karriere 49 titler – blandt andet blev den seksdobbelte Grand Slam-vinder i 1985 dn yngste singlevinder af Wimbledon på herresiden, da han var blot 17 år.