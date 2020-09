Han har godt nok afvist at have fortiet oplysninger i sin konkurssag. Men det er slet ikke slut endnu for Boris Becker.

Tennislegenden skal møde i retten igen 22. oktober, hvor sagen fortsætter. Skulle han blive erklæret skyldig, kan han risikere at få syv år i fængsel.

Det kom frem i retten torsdag, skriver flere medier herunder The Guardian og Sky Sports.

Hele sagen handler om 19 forhold, hvor anklagemyndigheden mener, Becker ikke har informeret om beløb og ejendomme, som han enten har fået eller ejet.

Blandt andet skulle der være tale om en lejlighed i Chelsea til en værdi af 1,2 millioner pund – svarende til 9,8 millioner danske kroner – ligesom der skulle være tale om ejendomme i Tyskland. Men Boris Becker nægter sig skyldig.

»Disse anklager kommer vi til at udfordre kraftigt,« lyder det fra Beckers advokat, Jonathan Caplan, og samme melding kommer fra Boris Becker selv.

'Jeg er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Jeg nægter mig skyldig i alle anklager mod mig og vil forsvare mig med alle midler. Jeg tror på det britiske retssystem, og at mit hold vil bevise, at jeg er uskyldig,' skriver Boris Becker.

Boris Becker blev torsdag løsladt mod kaution med en klar besked om, at han skal blive boende det samme sted i London indtil næste dag i retssagen. Skal han rejse – eksempelvis til udlandet – skal han give besked to døgn i forvejen.

Innocent until proven guilty! Ich bestreite die Anschuldigungen gegen mich und werde mich mit allen rechtlichen Mitteln verteidigen! Ich glaube an das britische Rechtssystem und ihre Vertreter! Mein Team wird meine Unschuld zu gegebener Zeit beweisen!!! BB — Boris Becker (@TheBorisBecker) September 25, 2020

Selv om han havde en storslået tenniskarriere, der indbragte ham 160 millioner kr. i præmiepenge alene, har Boris Becker formået at smide sin formue væk, og i 2017 blev han erklæret konkurs. En begæring, der gælder indtil oktober 2031, efter han sidste år blev anklaget for netop at have holdt information om aktiver og transaktioner tilbage.

»Som konsekvens af Boris Beckers handlinger er hans restriktioner nu blevet udvidet, så han ikke gør yderligere skade i forhold til sine kreditorer,« lød det i en udmelding fra den instans i England, der behandler konkursbegæringer.

Det betyder, at Becker ikke kan låne mere end 500 pund uden at oplyse, at han er begæret konkurs. Derudover kan han ikke være direktør i et firma, og han kan ikke spille en rolle i et firma uden at få rettens tilladelse først.

I 2002 blev han desuden dømt for skattesnyd i Tyskland. Det betød, at han fik en betinget fængselsdom på to år og en bøde på det, der svarer til 3,7 millioner kroner.

Han har flere gange været på kant med loven. Blandt andet i oktober sidste år, hvor han fik en bøde og mistede kørekortet.