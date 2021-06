Hun trak sig fra French Open på grund af det 'mentale pres'. Samme grund har Naomi Osaka givet for sit afbud til årets Wimbledon-turnering.

En grund, den tidligere tennisstjerne Boris Becker tilsyneladende ikke givet meget for.

»Hvis du ikke kan håndtere medierne, er det meget svært at være professionel tennisspiller. Tennistouren er ikke mulig uden pressen. Det er svært at få præmiepenge og penge fra sponsorer uden medierne. Det er ikke noget, vi ser frem til, men det er en del af jobbet, og man skal lære at håndtere det,« siger han i et interview med The Times.

Naomi Osaka har ikke spillet en kamp, siden hun trak sig fra French Open i maj.

Inden turneringen havde hun meddelt, at hun ikke ville deltage i pressemøderne, og da hun efter sin sejr i første runde ikke stillede sig til rådighed, fik hun en bødestraf og en advarsel – blev det ved, ville hun blive smidt ud af turneringen.

Siden fortalte hun i et opslag på de sociale medier, at hun havde kæmpet med angst og depression, og at møder med pressen også havde ført til angst.

Men beslutningen om at trække sig fra de store turneringer forstår Boris Becker ikke, for ifølge ham er der ikke et særligt pres på Osaka.

»Er det virkelig et pres?« siger han i interviewet og fortsætter:

Naomi Osaka er ikke med ved årets Wimbledon. Foto: DAVID GRAY Vis mere Naomi Osaka er ikke med ved årets Wimbledon. Foto: DAVID GRAY

»Er det ikke mere et pres, når du ikke har mad på bordet? Når du skal sørge for mad til din familie, men ikke har et job? Når du får en skade, der ændrer dit liv? Er det ikke mere det, der kan kaldes pres?« spørger Boris Becker.

»Du er 23 år, du er sund og rask, du er rig, din familie har det godt. Hvor er det fucking pres?« lyder det fra den 53-årige tysker, der i sin karriere vandt seks grand slam-turneringer.

23-årige Naomi Osaka har i sin karriere vundet syv WTA-titler, heraf fire grand slam-titler.

Selvom hun ikke stiller op ved årets Wimbledon, har hendes agent meddelt, at hun bliver klar til OL, hvor hun glæder sig til at spille på hjemmebane.