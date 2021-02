Boris Becker er bestemt ikke bange for at sige sin mening. Heller ikke om mediernes dækning af Novak Djokovic.

For den 53-årige tysker mener, at medierne har været for hårde ved serberen, der om lidt skal spille Australian Open.

Inden årets første grand slam er der blevet skrevet en del om Djokovic, efter han blandt andet kritiserede behandlingen, spillerne fik ved ankomsten til Australien.

Det gjorde flere spillere, og kritikken gik på den manglende information om risikoen for en streng karantæne, ligesom et medie skrev, at Novak Djokovic skulle have sendt en liste med krav til de australske myndigheder.

Noget, der gav en modreaktion i Australien, hvor spillerne fik kritik for ikke at forstå deres privilegier, og det fik befolkningen til blandt andet at kalde Djokovic 'et fjols'.

Boris Becker mener dog, at medierne skal hylde Novak Djokovic frem for at stille for mange negative spørgsmål.

»Det er ikke første gang, Djokovic er havnet i modvind. Jeg er nødt til at forsvare ham, for han er ikke altid blevet behandlet retfærdigt i medierne. Han ved, hvordan han skal håndtere det,« siger Boris Becker til Eurosport og fortsætter:

»Han er den bedste i klassen, og han er også ansvarlig for de andre spillere. Men det gør ham stærkere, for han har været igennem det her i mange år,« siger Becker om Djokovic, der har vundet Australian Open hele otte gange.

Novak Djokovic har fået stor opmærksomhed den seneste tid. Foto: VINCE CALIGIURI Vis mere Novak Djokovic har fået stor opmærksomhed den seneste tid. Foto: VINCE CALIGIURI

Sidste år fik Novak Djokovic også stor opmærksomhed flere gange. Blandt andet i oktober, hvor han blev beskyldt for at snyde med de såkaldte medical timeouts, og tilbage i juni – midt under coronapandemien – hvor en video af en festende Djokovic florerede.

Det fik stor kritik, og det samme fik serberen i samme omgang for at gennemføre velgørenhedsturneringen Adria Tour, der endte i en skandale. Det medførte massiv kritik på grund af coronapandemien, og flere stjerner blev da også smittet.

Nu gælder det så Australian Open, og Boris Becker har store forventninger til serberen.

»Han har allerede vundet Australian Open otte gange og er klar favorit i turneringen. Alle ved, hvad det vil sige at spille mod Djokovic i Melbourne,« siger han.