Han tabte sit livs kamp, men der er stadig én ting, de ikke kan tage fra ham.

For den fallerede tennisstjerne Boris Becker, der fredag blev idømt en fængselsstraf efter en mangeårig konkurssag, havde tilsyneladende tænkt gevaldigt over sin påklædning, da han skulle for domstolen i London.

Her stjal den 54-årige tyskers valg af slips nemlig opmærksomheden på især de sociale medier.

Flere internationale medier – heriblandt News – spottede da også detaljen, som har vakt opsigt, siden dommen fredag eftermiddag blev afsagt i det engelske.

Boris Becker havde nemlig valgt at tage et Wimbledon-slips på, inden han drog mod retten i London.

Noget, som de mange fremmødte fotografer da også hurtigt bemærkede, da den tyske tennisstjerne ankom til retssagen sammen med kæresten Lilian De Carvalho ved sin side.

På de sociale medier går snakken derfor lige nu på, hvorfor det netop blev et Wimbledon-slips, som Becker havde valgt at iføre sig.

Og her er dét bud, det går igen flest gange, ikke til at tage fejl af.

Foto: Andy Rain Vis mere Foto: Andy Rain

'Du kan inddrage hans frihed, men du kan ikke fjerne hans bedrifter på den mest berømte tennisbane af dem alle,' lyder det flere steder.

En hyldest til den nu fængslede tysker midt i krisen, der refererer til Boris Beckers tre Wimbledon-titler.

Her blev han i 1985 den yngste nogensinde til at vinde den prestigefyldte turnering i en alder af blot 17 år.

Efterfølgende vandt han desuden Wimbledon to gange mere, ligesom han også formåede at vinde Australian Open to gange samt US Open en enkelt gang.

Boris Becker blev fredag idømt en straf på to og et halvt års fængsel efter at være blevet kendt skyldig i fire tiltalepunkter, som relaterer sig til hans personlige konkurssag fra 2017.

Tyskeren er blevet dømt for at skjule værdier – både penge og to Wimbledon-trofæer – så han kunne slippe for at betale sin gæld på hele 27 millioner kroner, som han blandt andet har stiftet i den private bank Arbuthnot Latham.

Den tidligere Wimbledon-mester kan dog få nedsat sin fængselsstraf til det halve, hvis han opfører sig eksemplarisk i fængslet.

Men fredag rykkede den feterede stjerne altså i første omgang direkte i fængslet fra retssalen, da han blev eskorteret væk af vagter.

Tilbage i 2002 blev Becker ligeledes dømt for skattesnyd i Tyskland.