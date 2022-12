Lyt til artiklen

På direkte tv fortæller Boris Becker nu om sin tid i fængsel.

Blandt andet afslører han et helt særligt øjeblik, hvor han skulle sige farvel til sin kæreste, Lilian de Carvalho Monteiro, da det stod klart, at han skulle fængsles.

»Min kære, du behøver ikke vente på mig,« sagde den tredobbelte Wimbledon-mester til kanalen Sat.1. ifølge Bild.

Men kæresten gjorde det klart, at de var ét hold, og at hun ikke ville forlade ham.

Boris Becker med sin kæreste, Lilian de Carvalho Monteiro, da de ankom til retssagens første dag ved domstolen Southwark Crown Court i London. Foto: Peter Nicholls/Reuters Vis mere Boris Becker med sin kæreste, Lilian de Carvalho Monteiro, da de ankom til retssagens første dag ved domstolen Southwark Crown Court i London. Foto: Peter Nicholls/Reuters

»Hun kiggede på mig, krammede mig og sagde: 'Sig ikke det lort',« fortæller Boris Becker, mens tårerne presser sig på.

Der går ikke længe, inden Becker sidder grædende i studiet, hvor også Lilian de Carvalho Monteiro er til stede.

»Jeg tror, jeg er en bedre mand end før,« afslutter den tidligere tennisstjerne.

Det var tilbage i april, at Boris Becker fik sin dom.

Becker blev blandt andet dømt for at skjule to af de tre Wimbledon-trofæer, han har vundet i sin karriere. Foto: STAN HONDA Vis mere Becker blev blandt andet dømt for at skjule to af de tre Wimbledon-trofæer, han har vundet i sin karriere. Foto: STAN HONDA

Her blev han ved domstolen i London kendt skyldig i fire tiltalepunkter, som relaterer sig til hans personlige konkurssag fra 2017.

Tyskeren blev dømt for at skjule værdier – både penge og to Wimbledon-trofæer – så han kunne slippe for at betale sin gæld på hele 27 millioner, som han blandt andet har stiftet i den private bank Arbuthnot Latham.

Trods en dom på 2,5 års fængsel, nåede Becker kun at afsone cirka otte måneder, inden han blev løsladt tidligere på måneden.

Der var ellers lagt op til, at Becker skulle sidde bag tremmer i 15 måneder. Resten af dommen blev gjort betinget.

Tilbage i 2002 blev Becker dømt for skattesnyd i Tyskland. Det var også med til at skærpe straffen, oplyste dommeren i London i april.