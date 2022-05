Er bunden ikke snart nået for Boris Becker?

Tilsyneladende ikke, for nu bekræfter det britiske justitsministerium, at næste skridt for den tidligere Wimbledon-vinder kan blive en udvisning fra Storbritannien.

I sidste uge blev tennistjernen dømt til 2,5 års fængsel for at have gemt værdier i forbindelse med en konkurs i 2017, så dette er et naturligt skridt, lyder det fra ministeriet ifølge The Guardian.

»Enhver udlænding, der bliver dømt for en forbrydelse og sendt i fængsel, vil komme i betragtning til en udvisning så hurtigt som muligt,« lyder det.

Sagen er meget interessant, fordi der skal tages stilling til, hvornår Becker har begået sin forbrydelse - eller rettere: Hvornår er den stoppet? Hvis det kun er sket før Brexit, altså ved årsskiftet til 2021, så vil han have en bedre sag, end hvis han også har forbrudt sig efter.

Det skyldes, at der er blevet strammet kraftigt op på reglerne, efter briterne selv har kunnet råde over deres immigrationslov.

»Det er totalt uberørt land. Jeg kender ikke til andre sager som denne, hvor domstolen skal tage stilling til, hvor grænsen skal trækkes, når det kommer til, hvornår en forseelse er begået,« siger Christopher Cole, der rådgivende advokat inden for immigration og asyllov hos DG Legal.

Lige gyldigt hvad ser det ud til, at Becker skal gennem retssystemet igen.