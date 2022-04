I fredags blev den tidligere tennisstjerne Boris Becker kendt skyldig i at have holdt værdigenstande skjult. Nu forsvares han af sin mor, Elvira.

»Jeg håber ikke, at min søn skal i fængsel. Han er generelt en anstændig dreng,« fortæller hans 86-årige mor.

Det skriver Mirror.

Tennislegenden, som blev erklæret konkurs i 2017, er blevet dømt for at skjule værdier, herunder to Wimbledon-trofæer, så han kunne slippe for at betale sin gæld.

Boris Becker med sin kæreste, Lilian de Carvalho Monteiro, og sønnen, Noah Becker. Foto: PETER CZIBORRA Vis mere Boris Becker med sin kæreste, Lilian de Carvalho Monteiro, og sønnen, Noah Becker. Foto: PETER CZIBORRA

Boris Becker skjulte angiveligt også 1,13 millioner euro fra salget af en Mercedes i Tyskland.

Da den i dag 54-årige Becker blev erklæret konkurs i juni 2017, skyldte han den private bank Arbuthnot Latham mere end tre millioner pund – knap 27 millioner kroner – for et lån i sin ejendom på Mallorca.

I marts kom det desuden frem, at Becker tilbød sin vielsesring som afdrag på sin gæld.

Becker vandt 49 titler undervejs i tenniskarrieren og hentede desuden 160 millioner i præmiepenge, foruden den indtjening, han hentede fra sponsorer.

Boris Becker foran retten fredag. Foto: NEIL HALL Vis mere Boris Becker foran retten fredag. Foto: NEIL HALL

Trods den store indtjening gennem karrieren er det altså lykkedes Becker at formøble hele siden formue, så han i 2017 blev erklæret konkurs.

Tilbage i 2002 blev Becker desuden dømt for skattesnyd i Tyskland.

Han kan ende med en fængselsstraf på op til syv år, når strafudmålingen falder den 29. april.