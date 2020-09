I et øjeblik fokuserede Boris Becker på noget helt andet end den tenniskamp, han var i færd med at kommentere.

»Jeg må sige, at dommeren er utroligt smuk,« lød det fra ham i den direkte tv-transmission.

Bemærkningen faldt på tysk Eurosport under US Open-semifinalen mellem Alexander Zverev og Pablo Carreno Busta. Udbruddet er videregivet på Twitter af den tyske tennisjournalist Petra Philippsen, og det har vakt stor forargelse.

Måske især på grund af det, Boris Becker efterfølgende tilføjede.

Boris Beckers kommentar var rettet mod Marijana Veljovic. Foto: Paul Crock Vis mere Boris Beckers kommentar var rettet mod Marijana Veljovic. Foto: Paul Crock

»Man spiser med øjnene,« sagde den tidligere tennisstjerne til de tyske tv-seere om dommeren, serbiske Marijana Veljovic.

Og reaktionerne har været nådesløse over for Boris Becker på Twitter, hvor hans kommentar altså blev delt. Et udpluk:

'Hvad er der galt med Becker?'

'Hold dine tanker for dig selv'.

'Ulækkert'.

'Det kan du ikke mene. Vil nogle fortælle ham, at vi er i 2020'.

'Åh, Boris'.

Boris Becker har i det hele taget været i fokus for at komme med diverse udbrud. Eksempelvis har han haft et større skænderi med tennisspilleren Nick Kyrgios, som han sammenlignede med en rotte.

Ligeledes har der i de seneste år været stor fokus på den 52-åriges tyskers privatliv, efter at han først blev erklæret personligt konkurs i retten og siden blev skilt.

I øvrigt vandt Alexander Zverev US Open-semifinalen og skal senere søndag spille finale mod Dominic Thiem.