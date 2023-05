Tre operationer på to uger.

Det var, hvad Emma Raducanu var igennem for et par uger siden, og det kan få store konsekvenser.

Det mener den tidligere tennisspiller Boris Becker.

»De operationer hun har været igennem er karrieretruende, hvis du spørger mig,« siger tyskeren i et interview med The Guardian.

Boris Becker er bekymret for Emma Raducanu. Foto: JULIEN DE ROSA Vis mere Boris Becker er bekymret for Emma Raducanu. Foto: JULIEN DE ROSA

»At blive opereret i håndleddet på den hånd du foretrækker at spille med, men så også at blive opereret i det andet håndled er hårdt for en ung kvinde,« lyder det fra Boris Becker.

For en måned siden delte Raducanu billeder af de første hospitalsbesøg, ligesom hun satte ord på den svære tid, hun har været igennem med skader.

»Man kan vist nemt sige, at de sidste ti måneder har været værre, for jeg har kæmpet med skader i begge hænder,« sagde hun og fortalte desuden, at hun trods smerter spillede i en lang periode.

Emma Raducanu vandt US Open i 2021, da hun var blot 18 år gammel, men siden har hun kæmpet lidt med sit spil og de store resultater. Og ifølge Boris Becker kan det faktisk være svært at vinde noget i en så tidlig alder – noget, han selv kender alt til.

»Tennis er en helt anden sport, når du går på banen uden noget at tabe. Så kan alle spille. Det er noget helt andet, når du er den, der bliver jaget,« siger tyskeren.

Emma Raducanu er ikke med ved årets French Open, og hun går også glip af Wimbledon.