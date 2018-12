Boris Becker som træner for Simona Halep?

Et rygte der for nyligt begyndte at florere i særligt de rumænske medier. Det kunne da også lyde som en stærk duo, men det kommer ikke til at ske. Det slår Boris Becker fast i et opslag på Twitter, hvor han sætter en tyk streg under, at der bestemt ikke er hold i rygterne.

'Jeg kommer IKKE til at være træner eller konsulent for Simona Halep. Det har aldrig været på tale,' skriver Boris Becker i opslaget og fortsætter:

'Selvom jeg virkelig sætter pris på Simona, har jeg nok at se til med mine andre opgaver i tennisbranchen,' skriver den 51-årige tysker, der i karrieren vandt seks grand slam-titler.

Zur Info: ich werde NICHT Trainer oder Berater von @Simona_Halep ! Es stand auch nie zur Diskussion obwohl ich Simo sehr schätze bin ich mit meinen Aufgaben im Tennis ausgefüllt! @Eurosport_DE @BBCSport @DTB_Tennis etc pp... — Boris Becker (@TheBorisBecker) 27. december 2018

Havde der været hold i Halep-rygterne, ville det ikke være første gang, Boris Becker kastede sig over trænergerningen. Fra 2014 til 2016 var han coach for den slovakiske tennisstjerne Novak Djokovic, og han er i dag træner for de bedste tyske tennisherrer og arbejder blandt andet for tv-kanaler som BBC Sport.

Boris Becker kom for alvor i fokus sidste år, da det kom frem, at han var gået konkurs og havde en stor gæld. Det skete i juni 2017, hvor han blev erklæret konkurs ved retten i London. Ligeså stille dukkede der flere og flere historier op. Blandt andet kom det frem, at hans lukusbiler, en Porsche og en Maserati, blev fjernet på åben gade i den engelske hovedstad. Men de dårlige nyheder stoppede ikke der for Boris Becker.

En tidligere forretningspartner dukkede op med et krav om lige over en kvart milliard kroner, og det førte videre til betragtninger om, hvordan Boris Becker har formået at snolde mere end en milliard kroner op – blandt andet indtjent igennem en lang karriere på og uden for tennisbanen

I slutningen af maj i år ramte så endnu en nedtur for Boris Becker, da det kom frem, at han skulle skilles fra konen gennem ni år, Lilly Becker, og i juni kom det frem, hvordan Boris Becker havde søgt om 'diplomatisk immunitet'. Et sidste krumspring for at slippe fri af konkursbegæringen.