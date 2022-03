Nick Kyrgios fik det ene raserianfald efter det andet i en dramatisk kamp mod verdensstjernen Rafael Nadal, da de mødtes i kvartfinalen i Indian Wells.

Nadal vandt det vilde opgør med 7-6, 5-7, 6-4, hvor nogle vredesudbrud fra Nick Kyrgios var lige så underholdende som selve tenniskampen.

Efter at være blevet brudt i tredje sæt tordnede Nick Kyrgios mod stoledommer Carlos Bernardes for ikke at holde tilskuerne fra at råbe, når australieren gjorde klar til at sende sin serv afsted.

»Hvor længe vil du lade det lort fortsætte? Hvor længe? Hvor længe? Hvor længe, ​​bror? Hvor længe?« råbte Kyrgios, der senere blandede den amerikanske skuespiller Ben Stiller ind i diskussionen.

Foto: Jayne Kamin-Oncea

Den 56-årige skuespiller er stor tennisfan og var på tilskuerrækkerne under kampen, hvor han ufrivilligt blev indblandet i Nick Kyrgios' vredesudbrud.

Kyrgios spurgte Ben Stiller »er du god til tennis?« hvortil Hollywood-stjernen blot svarede nej. Den australske tennisspiller brugte herefter Ben Stiller til at understrege sin pointe.

»Nøjagtigt, så lad være med at fortælle mig, hvordan jeg skal spille. Skal jeg fortælle ham, hvordan han skal spille skuespil?« sagde Kyrgios, mens han pegede på Ben Stiller for at forklare, at han ikke gad høre på tilråbene mere.

»Hold nu kæft,« sagde den kontroversielle tennisstjerne kort efter.

Foto: Robyn Beck

Ben Stiller tog heldigvis den bizarre situation med et smil, og han kunne se, hvordan Nick Kyrgios frustrationer endte med at koste ham sejren.

Undervejs i kampen var Nick Kyrgios nemlig særdeles storspillende og slog den ene vinder efter den anden, samtidig med at han strålede af selvtillid og kom med at jubelbrøl, hver gang han fik udplaceret Rafael Nadal.

Dog endte Nick Kyrgios med at lave for mange fejl i det tredje og afgørende sæt, og Rafael Nadal kunne dermed stryge i semifinalen i den store amerikanske ATP-1000-turnering.

Rafael Nadal er inde i en vanvittig stime, hvor verdensstjernen nu har vundet intet mindre end 19 kampe i streg. Han er dermed også storfavorit til at vinde Indian Wells. I semifinalen møder han landsmanden Carlos Alcaraz.