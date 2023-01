Lyt til artiklen

Det var slet ikke den start på 2023, som Holger Rune havde håbet eller regnet med.

Den danske tennis-komet Holger Rune tabte overraskende til verdens nummer 36, Yoshihito Nishioka, da han tog hul på sæsonen som femteseedet i New Zealandske Adelaide.

Den 19-årige dansker tabte med cifrene 6-2, 4-6, 4-6.

Undervejs var der flere bizarre elementer i kampen. Serven var ukarakteristisk ustabil, og det bragte flere gange den danske teenager i uventede problemer.

Ketcheren blev kastet, da andre fejl indsneg sig, og han kiggede flere gange ud på sit team for at få et godt råd til at få spillet til at flyde, som det plejer.

Til sidste sæt valgte Rune endda også at skifte trøje. Den lilla overdel blev skiftet ud med den blå-grønne sag, som de danske tennis-fans så ham vinde Paris Masters i.

Det skifte hjalp dog heller ikke, og så kunne den venstrehåndede og lettere uortodokse japaner løbe med sejren i ATP-turneringens første runde.

Op til turneringen forklarede Rune, at han havde haft problemer med ryggen, så optakten til sæsonpremieren var ikke så god som håbet.