Tomme tribuner. Lyden af trænere eller spillere, der går tydeligt igennem.

Det er, hvad rigtig mange sportsfolk har været vant til de sidste mange måneder.

Men sådan er det ikke ved årets opvarmningskampe ved Australian Open, hvor et nyt billede får stor opmærksomhed.

'Tennis er tilbage', skriver turneringen i et opslag på Twitter, der viser, hvordan stadion i Adelaide er fyldt med tilskuere.

Tennis Is Back #AdelaideTennis pic.twitter.com/P7Rpuele32 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2021

Et syn, der for blot et år siden var helt normalt, men de sidste cirka 11 måneder har synet været sjældent. Faktisk så godt som ikke-eksisterende.

For coronapandemien lukkede først al sport ned i nærmest hele verden, og da store turneringer - som for eksempel Grand Slams - blev genoptaget, var det uden tilskuere.

Derfor har billedet fra Australian Open da også fået stor opmærksomhed.

Det viser blot et udpluk af de mange reaktioner, det har fået.

'Først fik jeg et chok, og jeg havde lyst til at råbe til jer alle: 'hvad laver i, ingen masker, ingen afstand'. Så indså jeg, at det ikke er alle der er underlagt det nye normal,' skriver en bruger, hvorefter en forklarer, at det er resultatet af mange måneder med uhyre strenge restriktioner, der har gjort, at smitten i Australien er ekstremt begrænset.

'De har ikke masker på...'

'Det ligner et billede fra før pandemien, men det er fra januar 2021. De strenge karantæneregler kan diskuteres, men når resultatet er dette billede, er det smukt.'

Også den tidligere danske tennisspiller Caroline Wozniacki så kampen mellem Serena Williams og Naomi Osaka og kommenterede på sin Instagram Story.

'Sikke en forskel det gør at se sport med tilskuere,' skrev danskeren, der lagde ketsjeren på hylden efter sidste års Australian Open.

Reglerne inden årets Australian Open har blandt andet lydt, at alle spillere skulle i 14 dages karantæne inden turneringen. De fik udgangstilladelse til træning men ellers ikke. Var en spiller ombord på et fly med en smittet, hed det karantæne uden mulighed for at træne.

I midten af januar sagde Australiens sundshedsdirektør da også, at der næppe vil kunne foretages almindelige rejser til landet i år. Landet ventes desuden at starte med at vaccinere i starten af februar.