Hvad i alverden har hun gang i?

Det spørgsmål stiller rigtig mange ved synet af et særligt billede, der er dukket op af verdensetteren Iga Swiatek.

Polakken har fået en del opmærksomhed på grund af det omtalte billede, der er dukket op af den 22-årige under sin træning.

Her har hun nemlig sin mund tapet til. Du kan se billedet i toppen af artiklen.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, så forstår jeg det heller ikke selv,« lød det fra Iga Swiatek under en pressekonference ved WTA-turneringen i Montreal, da hun skulle forklare hvorfor, hvorefter hun brød ud i latter.

Det viser sig, at det er en særlig træningsmetode, som hendes stab mener virker særligt godt for hende.

»Det er sværere kun at trække vejret gennem næsen, og så stiger min puls hurtigere. Jeg tror, det har noget med udholdenhed at gøre, men jeg kan ikke forklare det ordentligt, for jeg er ikke ekspert,« siger hun til folks undren og forklarer, at træningen bliver en del hårdere med den aparte metode.

En anden ting ved den canadiske turnering, der har fået enorm opmærksomhed, er Caroline Wozniackis sensationelle comeback.

Tirsdag spillede hun sin første kamp på WTA-touren i 3,5 år, og hvilken præstation!

Du kan læse B.T.s dom fra hendes knusende sejr lige her, inden hun skal i aktion igen onsdag aften dansk tid.