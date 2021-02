Tennissportens enfant terrible, australske Nick Kyrgios, fik forleden en rørende Valentinsdags-besked fra kæresten Chiara Passari.

Efter Kyrgios' nederlag til Dominic Thiem i Australian Open røg Passari til tasterne på Instagram.

»Jeg har lært en masse og har også lært meget om mig selv, efter jeg mødte dag,« skriver modellen.

»Der vil altid være nedture, men så længe at magien og de uforglemmelige oplevelser er der, er det det hele værd.«

Nedturene har nemlig været der i forholdet mellem de to australiere. Og der har været masser af rygter om brud.

Og lige før starten på Australian Open lagde Chiara Passari en kryptisk besked op på sin Instagram-story.

»Snydere (utro personer, red.) vil altid have dig til at være loyal, mens de er utro.«

»Det bliver bare bedre, folkens,« skrev hun ledsaget af nogle smileys, der står på hovedet.

Og efterfølgende slettede Nick Kyrgios alle billeder - pånær ét - af Chiara Passari på sin Instagram-profil. Og det fik selvfølgelig den australske presse til at spekulere i, at forholdet mellem de to kendisser var dødt.

Men nu ser det ud til, at parret igen har fundet melodien. Og efter sit nederlag i Australian Open refererede Kyrgios til Passari som 'min fantastiske kæreste'. Så tennis-badboy'en og modellen har klaret endnu en nedtur.