Sommerens Wimbledon bliver ikke afviklet grundet coronavirussen.

Det er netop blevet bekræftet af arrangøren.

»Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen og komitéen bag turneringen i dag har besluttet, at mesterskabet for 2020 er aflyst af hensyn til den offentlige sundhed i forbindelse med corona-epidemien,« skriver Wimbledon på sin hjemmeside og tilføjer:

»Mesterskabet vil i stedet blive spillet fra 28. juni til 11. juli 2021.«

Grand slam-turneringen denne sommer skulle være nummer 134. udgave.

Men det er altså udskudt med et år, fordi den engelske regering regner med, at epidemien kommer til at være langvarig, og derfor vil turneringsledelsen ikke risikere at have mange mennesker samlet på ét sted med den store risiko, det ville medføre.

Nu skal folkene bag turnering så til at bruge den kommende tid på at finde ud af, om tilskuerne, der allerede havde købt billetter, skal have penge retur, eller om de hellere vil se kampene næste år.

Også fodbold-EM og andre store begivenheder som OL er blevet aflyst i år.