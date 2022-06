Lyt til artiklen

Hun er teknisk set stadig gift med Boris Becker. Og for nylig fik Lilly Becker en ubehagelig opgave, da hun skulle give parrets søn en hård besked.

»Mit instinkt havde lyst til at sige: 'Din far er i fængsel. Han har fucket op'. Men det kan du ikke sige til en 12-årig, vel? Ikke når du er en løvemor, der skal beskytte dit barn.«

Sådan fortæller hun i et interview med Daily Mail om, hvordan det var at skulle fortælle sønnen Amadeus, at hans far skulle i fængsel.

I slutningen af april blev skæbnen beseglet for tennisstjernen Boris Becker, der blev kendt skyldig i den konkurssag, der havde kørt i flere år, og som endte med at give to et halvt år bag tremmer.

En besked, 12-årige Amadeus efterfølgende skulle have. Lilly Becker fortæller, at sønnen ikke vidste, at Boris Becker havde været for retten. I England, hvor han har boet i mange år.

For 'ingen regnede med, han ville blive erklæret skyldig'. Men det blev han, og samtidig med, at sønnen har nået en alder, hvor han flittigt kan bruge Google, var det nødvendigt at fortælle ham sandheden.

»Vi sagde det til ham i hans legeværelse, hvor han føler sig tryg. Det er en af de værste ting, jeg nogensinde har skullet gøre. Jeg glemmer aldrig, hvordan jeg så ind i hans blå øjne – lige så blå som Boris' – og hvordan han bare kiggede frem og tilbage. Han var rystet. Han forstod det slet ikke,« fortæller hun om sønnen, der så sin far, dagen inden dommen faldt.

Det er fire år siden, Lilly og Boris Becker gik fra hinanden, men de er aldrig blevet 'rigtigt skilt', har hun tidligere afsløret på tv.

Boris Becker og ekskonen Lilly Becker. Foto: ROLF VENNENBERND Vis mere Boris Becker og ekskonen Lilly Becker. Foto: ROLF VENNENBERND

Skilsmissen var grim, men hun elsker ham stadig, forklarede hun, og over for sønnen har hun også prøvet at nedtone situationen ved for eksempel at sige, at Boris Becker ikke er kriminel.

Det ved Lilly Becker godt, han er, men ikke i den forstand, at han har slået nogen ihjel eller røvet en bank.

Siden er sønnen begyndt at stille spørgsmål. Hvad Boris Becker får at spise – og kan han se film?

»Jeg må bare svare, så godt jeg kan. Men det er ikke fair, at jeg er i den position. Det er ikke fair, at Amadeus er i den position. Jeg giver ikke en skid for, hvad han får at spise. Det er ikke dampet havaborre fra Scott's (en berømt restaurant for velhavende kendte, red.) vel?«

Lilly Becker og sønnen Amadeus i 2017. Foto: Karl-Josef Hildenbrand Vis mere Lilly Becker og sønnen Amadeus i 2017. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

»Men det kan jeg jo ikke sige til min søn. Det er det, jeg mener. Boris har gjort det her, og det er mig, der skal rydde op efter ham. Det er altid kvinderne, der skal rydde op,« siger Lilly Becker, der understreger, at 'det er på tide, at Boris Becker tager ansvar for sine handlinger'.

Den tyske stjerne startede med at afsone i skrækfængslet Wandsworth i England, men han er efterfølgende blevet overført til HMP Huntercompe i Oxfordshire – et sted for udenlandske kriminelle, der venter på at blive udvist.

Becker har boet i Storbritannien siden 2012, men han er angivelig aldrig blevet britisk statsborger, hvilket kan betyde, at han automatisk bliver udvist – det skyldes, at hans straf overstiger 12 måneder.