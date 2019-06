Bortset fra østrigske Dominic Thiem er legenden Boris Becker kritisk over for tennisspillere under 28 år.

Tennislegenden Boris Becker revser yngre, mandlige tennisspillere for at mangle mentaliteten til at udfordre den mangeårige stjernetrio bestående af Rafael Nadal, Novak Djokovic og Roger Federer.

Tyskeren henviser til, at kun en enkelt aktiv spiller under 28 år - østrigeren Dominic Thiem - har formået at spille sig frem til finalen i en af de fire grand slam-turneringer.

- Det er ikke godt. Det er ikke en kompliment til spillerne under 28. Og fortæl mig ikke, at det er fordi, at de andre er for gode.

- Vi bør sætte spørgsmålstegn ved kvaliteten og attituden hos alle under 28, for det giver slet ingen mening, siger Boris Becker.

Tyskeren brød selv igennem i 1985, da han som blot 17-årig vandt grand slam-turneringen i Wimbledon.

Han mener, at også nutidens yngre spillere bør være i stand til at kæmpe med om titlerne i tennissportens fire største turneringer.

- Jeg har stor respekt for Roger, Rafa og Novak, men de unge spillere er nødt til at vise, hvad de kan. Man vil gerne se dem overtage stafetten, mens de blomstrer, men de ender med at blive for gamle, siger Becker.

Tyskeren mener, at forskellen på yngre spillere og Nadal, Djokovic og Federer mest af alt handler om noget mentalt.

- Det er ikke deres forhånd, og det er heller ikke deres fysik.

- Det er mindsettet og attituden, der gør forskellen på at vinde og tabe, siger Becker.

Rafael Nadal vandt søndag French Open for 12. gang i karrieren. I finalen i Paris slog han for andet år i træk den 25-årige østriger Dominic Thiem.

De seneste tre år har spillere som Juan Martin del Potro, Kevin Anderson, Marin Cilic og Stanislas Wawrinka været i grand slam-finaler. I dag er de alle 30 år eller ældre ligesom Nadal, Djokovic og Federer.

/ritzau/Reuters