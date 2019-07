Tennisstjernen Ashleigh Barty havde ingen problemer med at besejre belgieren Alison Van Uytvanck i Wimbledon.

Den australske tennisspiller Ashleigh Barty satte torsdag endnu en tyk streg under sit tårnhøje niveau.

Det gik ud over Alison Van Uytvanck fra Belgien, der på 54 minutter blev fejet af banen. Barty avancerede stensikkert til Wimbledons tredje runde med cifrene 6-1, 6-3.

Først mod slutningen af andet sæt lykkedes det Van Uytvanck at få lidt tur i den med et servegennembrud, men det var alt for sent til at true den australske verdensetter.

Undervejs diskede Barty op med 13 vindere og blot 7 uprovokerede fejl. Kun en gang tillod hun en breakbold, og den udnyttede Van Uytvanck som nævnt til at pynte på resultatet.

23-årige Barty var også overlegen i sit opgør i første runde af grand slam-turneringen, hvor hun vandt 6-4, 6-2 over kineseren Saisai Zheng.

I næste runde venter vinderen af opgøret mellem britiske Harriet Dart og den brasilianske kvalifikationsspiller Beatriz Haddad Maia. De to mødes ligeledes torsdag.

Ashleigh Barty er seedet som nummer et i turneringen, hvor hun har tredje runde som sit hidtil bedste resultat.

Den niendeseedede amerikaner, Sloane Stephens, fandt også vej til tredje runde i temmelig overlegen stil.

I sin andenrundekamp uddelte hun et æg til kineseren Wang Yafan og strøg videre med cifrene 6-0, 6-2.

Hun afventer nu udfaldet af kampen mellem tjekkiske Katerina Siniakova og 19.-seedede Johanna Konta fra Storbritannien.

/ritzau/