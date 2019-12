Hvorfor pokker er Kenneth Carlsen efter mere end 10 år i jobbet skiftet ud med stadig aktive Frederik Løchte Nielsen i rollen som kaptajn for det danske Davis Cup-tennislandshold?

Det korte svar på spørgsmålet er, at han er blevet fyret.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Kenneth Carlsen, men han er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Det skulle dog være ganske vist, at Kenneth Carlsen langtfra er tilfreds med dispositionen, hvilket han i en pressemeddelelse fra Dansk Tennis Forbund heller ikke lægger skjul på.

Kenneth Carlsen klapper ad Frederik Løchte Nielsen under en Davis Cup-landskamp mellem Danmark og Sverige. Foto: Claus Fisker

»De seneste år har jeg været i gang med at forny holdet med yngre kræfter. Spillere, jeg både på nuværende tidspunkt og tidligere har været træner for, og som jeg mener, har potentialet til at bringe Davis Cup-landsholdet op i toppen af verdenseliten. Jeg havde glædet mig meget til denne rejse,« lyder Kenneth Carlsens kommentar til opsigelsen, der altså ikke er hans egen beslutning.

I kulissen tales der om, at årsagen til det overraskende kaptajn-skifte er en række unavngivne landsholdsspilleres utilfredshed med Kenneth Carlsens ledelse. Blandt andet er der spillere, der under kampene skulle have nægtet at modtage hans taktiske input.

Imidlertid er sagen åbenbart så betændt, at det kun er Dansk Tennis Forbunds direktør, Emil Bødker, der ønsker at udtale sig til citat.

»Kenneth er i pressemeddelelsen citeret korrekt,« siger Emil Bødker.

Kenneth Carlsen er fortid som kaptajn for det danske Davis Cup-landshold. Foto: Claus Fisker

Så det er ikke Kenneth Carlsens egen beslutning, at han ikke længere skal være Davis Cup-kaptajn?

»Vi er på landsholdet i gang med et generationsskifte, og i den forbindelse mener vi, at tiden er den rette til et skifte på kaptajnposten.«

Hvordan har Kenneth Carlsen reageret?

»Vi mener, at Frederik Løchte Nielsen er den rigtige mand til jobbet nu, og det er egentlig det, jeg har at sige om det.«

Flere kilder har til B.T. sagt, at forholdet mellem Kenneth Carlsen og landsholdsspillerne ikke har været det allerbedste. Hvad er din kommentar til det?

»Jeg siger, at jeg mener, at Frederik Løchte Nielsen er den rigtige mand til at føre Davis Cup-holdet videre.«

Har spillerne på noget tidspunkt sagt til DTF, at de ikke har lyst til at spille på Davis Cup-landsholdet, hvis Kenneth Carlsen fortsat er kaptajn?

»Jeg kan 100 procent afvise, at der har været spillere involveret i denne proces.«

Humøret var højt hos Kenneth Carlsen, til højre, samt spillerne Thomas Kromann, Frederik Løchte Nielsen, Mikael Torpegaard og Christian Sigsgaard, da de i 2015 i Davis Cup-turneringen mødte Spanien med blandt andre Rafael Nadal på holdet. Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen

Afviser du også, at der et stykke tid har været uro på holdet?

»Jeg vil gerne afvise, at der er spillere, der har taget kontakt til os.«

Hvornår har I orienteret Kenneth Carlsen om beslutningen?

»Forhold omkring ansættelse holder jeg for mig selv.«

Hvorfor har I i stedet valgt at ansætte Frederik Løchte Nielsen i det lønnede job?

»Han er topprofessionel. Han er dedikeret. Han brænder for tennissporten og har stadig sin daglige gang derude, så han har 100 procent fingeren på pulsen.«

Men er det ikke et problem, at han i princippet nu selv skal afgøre, hvorvidt han fortsat skal spille på Davis Cup-landsholdet?

»Det ser jeg ingen problemer i.«

Kenneth Carlsen giver gode råd til Frederik Løchte Nielsen under en Davis Cup-landskamp mellem Danmark og Sverige i Slagelse. Foto: Claus Fisker

Kan man tillade sig at bruge ordet 'fyring' i forbindelse med omtalen af Kenneth Carlsens afgang som Davis Cup-kaptajn?

»Vi har taget en beslutning om, at tidspunktet for et skifte er det rigtige.«

B.T. har været i kontakt med en Davis Cup-spiller, der ikke har lyst til at kommentere sagen offentligt, men som ikke lægger skjul på, at DTF's opsigtsvækkende opsigelse af Kenneth Carlsen giver offentligheden mulighed for spekulationer.

Næste gang, Danmark skal i aktion i Davis Cup-turneringen, er 6.-7. marts 2020, hvor man har hjemmekamp mod Puerto Rico i en såkaldt World Group II Playoff-kamp.

I forbindelse med denne debuterer Martin Linnet Killemose som Davis Cup-træner i stedet for Jens Anker Andersen.