Tennisstjernen Serena Williams er ikke begejstret for New York Times.

For i en artikel om Williams' nye fond Serena Ventures i den velrenommerede avis har mediet brugt et billede af hendes søster Venus – og ikke af Serena.

Og det har fået Williams til at reagere på Twitter.

'Lige meget, hvor langt vi er kommet, bliver vi mindet om, at det ikke er nok. Det er derfor, jeg har rejst 111 millioner dollar med Serena Ventures for at støtte dem, der er overset af et system, der er ikke er klar over fordommene. For selv jeg bliver overset. Det kan I gøre bedre, New York Times,' skriver Williams i tweetet, der hurtigt spredte sig.

New York Times har reageret og indrømmet fejlen.

'Det var vores fejl. Det skete på grund af en fejl, da der skulle vælges billeder for printavisen – det er ikke blevet vist online. En rettelse vil komme i torsdagens avis,' lød det fra avisen på Twitter.

Serena Williams er en af tennissportens allerstørste stjerner gennem tiderne, men hun har ikke spillet en kamp, siden hun måtte trække sig med en skade under Wimbledon sidste år.

Det har fået mange til at spekulere i, om hun vil vende tilbage til sporten, men endnu har der ikke været noget, der indikerer et karrierestop.