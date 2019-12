Ashleigh Barty er blevet kåret til årets spiller af WTA. Bianca Andreescu og Belinda Bencic hædres også.

Den australske tennisspiller Ashleigh Barty er blevet kåret til årets spiller af det kvindelige tennisforbund, WTA.

Det skriver forbundet på sin hjemmeside.

Barty vinder titlen, efter at hun i år triumferede i French Open og sæsonfinalen, WTA Finals.

Den 23-årige australier droppede i 2014 tennis for at spille cricket, før hun vendte tilbage til tennis i 2016. Hun er den første australier til at vinde French Open siden Margaret Court i 1973.

Barty spillede sig i år op på førstepladsen på verdensranglisten, hvor hun også slutter året, og hun er den første australske kvinde til at toppe listen siden Evonne Goolagong Cawley i 1976.

Hun har vundet 57 kampe i år, og det er flere end nogen anden spiller.

Bianca Andreescu modtog titlen som årets nye talent, efter at den 19-årige canadier vandt US Open i år og blev den første canadier til at vinde en grand slam-titel i single.

Schweizeren Belinda Bencic blev kåret til årets comeback, efter at hun kæmpede sig vej tilbage i top-10 på verdensranglisten.

/ritzau/