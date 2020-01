Rafael Nadal blev tvunget ud i to tiebreaks, da han spillede sig videre til kvartfinalen ved Australian Open.

Den spanske verdensetter i tennis, Rafael Nadal, blev presset ud i to tiebreaks, da han mandag eftermiddag dansk tid spillede sig videre ved Australian Open.

Spanieren skulle bruge fire sæt for at besejre den australske tennisrebel Nick Kyrgios med cifrene 6-3, 3-6, 7-6, 7-6.

Det tog tre timer og 42 minutter for spanieren at spille sig videre til kvartfinalen, hvor han møder verdens nummer fem, Dominic Thiem, fra Østrig.

I mandagens kamp tabte Nadal for første gang et sæt i dette års Australian Open. Efter kampen var spanieren glad for sejren i det jævnbyrdige opgør.

- Det blev en svær kamp. Man er aldrig helt i kontrol mod Nick. Han spillede godt, men jeg spillede vældig godt i fjerde sæt.

- Han er måske det største talent, der er derude. Han skal forsætte med det positive spil, han spiller, siger Nadal umiddelbart efter kampen ifølge nyhedsbureauet NTB.

Nadal kom godt fra start mod verdens nummer 26 og sikrede sig første sæt, inden han i andet sæt kom i problemer og tabte med 3-6.

I tredje sæt fulgtes de to spillere ad og havde undervejs flere lange og tætte dueller. Sættet blev derfor afgjort i tiebreak. Her fulgtes de to spilles igen ad til 6-6, inden Nadal med to point i streg sikrede sig sættet.

Denne historie gentog sig i fjerde sæt, hvor Kyrgios igen tvang Nadal ud i tiebreak, men igen viste spanieren sig at være stærkest.

Det er 12. gang, at Nadal er klar til kvartfinalen i turneringen, som han vandt i 2009.

