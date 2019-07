Bernard Tomic får ikke sine præmiepenge fra Wimbledon, fordi han ikke levede op til turneringens standarder.

Den australske tennisspiller Bernard Tomic får frataget præmiepengene fra Wimbledon for ikke at opføre sig professionelt.

Arrangørerne skriver i en udtalelse, at Tomic ikke levede op til turneringens standarder, da han tabte 2-6, 1-6, 4-6 på 58 minutter til Jo-Wilfried Tsonga i første runde tirsdag.

- Det er dommerens holdning, at præstationen i førsterundekampen mod Jo-Wilfried Tsonga ikke levede op til de tilstrækkelige professionelle standarder.

- Derfor har han fået en bøde på 45.000 britiske pund, som bliver trukket fra præmiepengene, skriver arrangørerne.

Taber man i første runde, får man 45.000 pund, hvilket svarer til knap 375.000 kroner. Samme beløb lyder australierens bøde altså på.

Nederlaget på 58 minutter var det næsthurtigste i en herresinglekamp i turneringens åbne æra, hvis man fraregner kampe, hvor en spiller har trukket sig med en skade.

Efter nederlaget blev Tomic beskyldt for ikke at have ydet sit bedste. En påstand, han selv tog afstand fra.

- Jeg prøvede at spille, så godt som jeg kunne. Jeg spillede bare rædselsfuldt, sagde Tomic ifølge AFP.

26-årige Tomic ligger nummer 96 i verden, men har tidligere været i top-20.

Han har også tidligere tiltrukket sig kedelig opmærksomhed hos turneringsledelsen i Wimbledon. For to år siden indrømmede han at have simuleret en skade, da han angiveligt kedede sig under en kamp mod tyskeren Mischa Zverev.

Den sag førte til, at hans ketsjersponsor trak sig.

Rekorden for den hurtigste hele kamp i herresingle ved Wimbledon i turneringens åbne æra er ifølge AFP 54 minutter. Lynkampen fandt sted for 15 år siden, da Roger Federer bankede Alejandro Falla.

Det er ikke et ukendt fænomen, at spillere straffes for en ugidelig indsats. Amerikaneren Anna Tatishvili måtte i juni bøde med sine præmiepenge efter et klart nederlag til Maria Sakkari i French Open. Den kendelse har Tatishvili dog appelleret.

/ritzau/Reuters