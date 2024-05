Aryna Sabalenka er stensikkert videre til anden runde i French Open efter en sejr i to sæt.

Aryna Sabalenka indløste tirsdag på meget overbevisende vis billet til anden runde i French Open.

Blot 69 minutter brugte verdens nummer to på at slå verdens nummer 100, Erika Andreeva, med 6-1, 6-2.

Den 19-årige russer viste i glimt, at hun har evner, men de rakte ikke til at presse den forsvarende Australian Open-mester for alvor.

Andreeva, der er storesøster til det 17-årige stortalent Mirra Andreeva, fik brudt Sabalenka en enkelt gang i andet sæt, men generelt var den hviderussiske storfavorit ovenpå og viste ingen slinger i valsen.

Sabalenka møder i anden runde vinderen af et opgør mellem japanske Moyuka Uchijima og spanske Irene Burillo Escorihuela. Begge er kvalifikationsspillere.

26-årige Sabalenka er med i French Opens hovedturnering for syvende gang, og sidste sæsons semifinale er indtil videre stjernens bedste resultat.

Generelt har de topseedede kvinder fået en fin start på French Open. Kun græske Maria Sakkari, der er nummer syv i verden, er røget ud i første runde blandt de bedste 12 seedede spillere.

/ritzau/