Spillere retter kritik mod Australian Open for manglende information om risiko for total isolation i 14 dage.

47 tennisspillere har mistet muligheden for at træne under en 14 dage lang obligatorisk karantæne op til Australian Open på grund af coronasmitte på to chartrede fly til turneringen.

Men turneringschef Craig Tiley afviser søndag lokal tid at udskyde turneringen.

Det gør han, selv om han bliver mødt af vrede fra flere spillere, der stiller sig uforstående i forhold til den strenge isolation.

Resten af feltet til turneringen kan fortsat træne i karantæneperioden, og det har skabt ulige konkurrencevilkår, lyder kritikken.

Tiley indrømmer, at det ikke er en "fantastisk situation".

Men han fastholder, at turneringen begynder 8. februar som planlagt.

- Vi har hele tiden vidst, at der var en betydelig risiko med denne pandemi, siger Tiley til tv-kanalen Channel Nine ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Men Australian Open kommer til at løbe af stablen. Vi vil fortsætte med at gøre vores allerbedste for at sikre, at de spillere, som ikke befinder sig i en fantastisk situation, får en nogenlunde acceptabel situation.

Danmarks bedst rangerede herrespiller, Mikael Torpegaard, har ikke været på et af de to fly.

Men det har blandt andre spillerne Sorona Cirstea og Belinda Bencic.

De mener, at de ikke i tilstrækkelig grad er blevet informeret om risikoen for total isolation uden mulighed for træning.

- Hvis jeg havde kendt til denne regel på forhånd, ville jeg ikke være fløjet til Australien. Jeg ville være blevet hjemme, skriver Cirstea på Twitter.

Tiley afviser dog, at de ikke skulle være blevet informeret ordentligt.

Han mener, at det hele tiden har stået klart, at der ville være en risiko ved at gå om bord på flyene.

Imens har et af smittetilfældene på de to fly, Sylvain Bruneau, som er træner for spilleren Bianca Andreescu, undskyldt for situationen.

- Jeg har ingen anelse om, hvordan jeg har fået virusset, siger han i en meddelelse og oplyser, at han 72 timer inden afgang ellers var blevet testet negativ.

- Jeg er ekstremt ked af det og undskylder for de konsekvenser, som alle, der var på samme fly, nu oplever.

Ingen af de smittede ombordværende var spillere.

Danske Mikael Torpegaard står først på reservelisten til hovedturneringen, oplyste han lørdag.

Han ligner dermed en sandsynlig deltager, men er fortsat i venteposition.

/ritzau/