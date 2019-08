Genie Bouchard er et af tennissportens mest kendte ansigter, men i disse år er det mest den tidligere Wimbledon-finalists eskapader uden for tennisbanen, som rammer overskrifterne.

Det er også tilfældet i denne artikel, som handler om, hvordan den canadiske stjerne er blevet snydt af en amerikansk mand for ti-tusinde amerikanske dollars.

Politiet i Florida i USA har nemlig anholdt en mand, som er mistænkt for at indlogeret sig på et dyrt hotel i Miami og udgivet sig for at være Bouchards bror.

På den måde har den 24-årige Solomon Shlomo Azari kunne lukrere på tennisstjernens navn. Bouchard har nemlig en konto på hotellet.

Genie Bouchard's 'Fake' Brother Arrested, Charged $40k to Star's Hotel Room! https://t.co/kjrAw4lO1Y — TMZ (@TMZ) August 20, 2019

Det skriver mediet WSVN i Florida.

Den mistænkte mand havde kokain på sig, da han blev anholdt af politiet efter at have udgivet sig for at være Genie Bouchards bror over en to måneder lang periode.

Her har han spist i hotellets restaurant og drukket i hotellets bar på tennisstjernens regning.

Beløbet, han har svindlet for, skulle ifølge WSVN være på op mod 42.000 dollars, hvilket svarer til 282.000 kroner.

Foto: Angela Weiss Vis mere Foto: Angela Weiss

25-årige Genie Bouchard fik sit store internationale gennembrud, da hun som 20-årig i 2014 kom i finalen i Wimbledon.

Siden da har canadieren kæmpet med at ramme det samme høje niveau som dengang.

I dag er Bouchard nemlig helt nede som nummer 119 i verden.

Alligevel er hun - blandt andet qua sit pæne ydre, som hun gerne viser frem til sin kæmpe fanskare på de sociale medier - en af sportens største nye stjerner med store sponsorater til følge.