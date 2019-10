Den tidligere verdensetter Andy Murray vandt sin første ATP-finale efter sit comeback fra en hofteskade.

Andy Murray stod søndag i sin første ATP-finale i single siden 2017. Og den første, efter at han holdt otte måneders pause oven på en hofteoperation.

Med den indopererede metalhofte vandt skotten en tæt kamp 3-6, 6-4, 6-4 over Stanislas Wawrinka fra Schweiz og fuldendte dermed en stor uge i European Open i Antwerpen.

Nu kan han se frem til et stort spring på verdensranglisten, hvor han før turneringen lå nummer 243.

Ligesom Murray havde Wawrinka ikke vundet en ATP-turnering siden 2017 ved indgangen til søndagens finale.

Schweizeren kom godt fra start, da han brød den tidligere verdensetters første serveparti og bragte sig på 2-0. Murray havde omvendt to chancer for at bryde tilbage, men sættet gik til schweizisk side.

Murray bragte sig på 1-0 i begyndelsen af andet sæt, men ved stillingen 1-1 brød Wawrinka på sin første breakbold til 2-1.

Murray var frustreret, men brugte det konstruktivt ved at snuppe de to efterfølgende partier og lidt senere tvinge kampen ud i et tredje sæt.

Her havde begge spillere problemer i egen serv, men Murray kæmpede sig tilbage og viste glimt af sit tidligere topniveau på sin vej mod sejren.

Dermed sluttede European Open på eventyrlig vis for Murray, der tidligere på året var i tvivl om, hvorvidt han overhovedet kunne fortsætte karrieren.

/ritzau/