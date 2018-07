Den 31-årige britiske tennisspiller Andy Murray kommer ikke i aktion ved årets Wimbledon.

Han har nemlig valgt at trække sig, oplyser han på sin Facebook-profil. Det skyldes, at han har døjet med fysikken.

»Jeg har gjort store fremskridt i træningen og i kampe de sidste ti dage, men efter meget lange diskussioner med mit team er det med tungt hjerte, vi har besluttet, at det at spille fem sæt i kampene er en smule for tidligt,« siger en ærgerlig Andy Murray.

Han fortæller, at der ellers er blevet knoklet hårdt på for at han kunne blive klar til Grand Slam-turneringen.

»Vi gjorde alt hvad vi kunne for at jeg kunne blive klar i tide. Jeg vil begynde at træne på hard court i morgen og fortsætte min genoptræning, og jeg ser frem til hardcourt-sæsonen i USA,« siger Andy Murray, der takker for alle de beskeder han har fået det sidste stykke tid.

Andy Murray skulle have spillet sin første kamp tirsdag klokken 12.30 mod franske Benoît Paire.