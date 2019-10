32-årige Andy Murray vandt over verdens nummer 13, italieneren Matteo Berrettini, i en ATP-turnering i Kina.

To timers tennis på højeste niveau og tilmed en sejr over verdens nummer 13 blev det til for Andy Murray.

32-årige Murray, som er raslet ned som nummer 503 i verden, vandt tirsdag 7-6, 7-6 over Matteo Berrettini i første runde af ATP-turneringen China Open i Beijing.

Sejren er Murrays bedste præstation og største skalp efter en hofteoperation i starten af året.

Berrettini, der nåede semifinalen i grand slam-turneringen US Open tidligere i september, var foran 4-2 i første sæt, men Murray svarede flot tilbage.

Murray udlignede til 5-5 og tvang kort efter italieneren ud i tiebreak, som skotten vandt med 7-2.

I andet sæt var Murray igen bagud - denne gang med 0-2 - men igen leverede den tredobbelte grand slam-vinder og tidligere verdensetter et flot comeback og udlignede til 2-2.

Igen skulle duellanterne ud i tiebreak, og her reddede Murray to sætbolde til italieneren, før han vandt den underholdende kamp med cifrene 9-7.

Det var blot Murrays anden sejr på ATP-niveau efter hofteoperationen.

I anden runde, som svarer til turneringens ottendedelsfinaler, skal Murray møde briten Cameron Norrie, der er nummer 69 i verden.

/ritzau/