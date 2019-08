Comebacket i singlerækken blev ikke nogen resultatmæssig succes for den britiske tennisspiller Andy Murray.

Mandag aften dansk tid tabte han i to sæt til franskmanden Richard Gasquet. I løbet af lidt over halvanden time vandt Gasquet med 6-4, 6-4 i første runde af ATP-turneringen Western & Southern Open i Cincinnati.

På trods af nederlaget er Murrays deltagelse alligevel en form for sejr.

Efter Australian Open i januar var Andy Murray i tvivl, om han nogensinde kom til at spille tennis på topniveau igen.

Det blev en kort fornøjelse i Cincinnati for Andy Murray. Foto: Rob Carr

Siden gennemgik han en hofteoperation, så han nu har en metalhofte. I juni gjorde han turneringscomeback, da han spillede double i Queens, og efterfølgende har han deltaget i Wimbledon og flere andre turneringer i double, mens han trænede for at blive helt klar til at spille single.

Mandag viste han så, at han trods lidt rust godt kan være med på et rimeligt niveau.

Godt nok er den tidligere verdensetter dumpet ned som nummer 324 på mandagens opdaterede verdensrangliste, men han formåede at gøre kampen mod verdens nummer 56 til en jævnbyrdig affære.

Gasquet brød Murray i første forsøg, men briten svarede selv tilbage med et servegennembrud. Første sæt faldt dog ud til Gasquets fordel.

Andet sæt åbnede ligeledes med et fransk servegennembrud.

Murray havde en enkelt breakbold i sættet, men den blev ikke udnyttet, og briten tabte siden på kampens første matchbold.

Andy Murray vandt US Open i 2012 og Wimbledon i 2013 og 2016.

/ritzau/