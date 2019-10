Efter sin kvartfinaleplads i China Open er den tidligere verdensetter nummer 289 på verdensranglisten.

Tennisspilleren Andy Murray er stadig langt fra fordums styrke, men han kravler langsomt tilbage mod verdenstoppen.

På mandagens opdaterede rangliste er den tidligere verdensetter nummer 289. Senest var han nummer 503, og han er dermed rykket 214 pladser i den rigtige retning.

Springet kommer, efter at Murray i sidste uge nåede kvartfinalen i ATP-turneringen China Open, hvor han tabte til Dominic Thiem.

Østrigeren endte senere som turneringens vinder.

Murray er i gang med et comeback, efter at en hofteskade har holdt ham ude i en længere periode. I China Open vandt han for første gang siden en operation i januar to kampe i træk på ATP-niveau.

Nummer et på mændenes rangliste er fortsat Novak Djokovic. Serberen vandt i weekenden en turnering i Tokyo og øgede sit forspring ned til Rafael Nadal på andenpladsen.

Djokovic har samlet ligger nummer et i 271 uger i løbet af karrieren. Kun Roger Federer og Pete Sampras har fået flere uger på ranglistetronen.

Bedste dansker er Mikael Torpegaard på 169.-pladsen. Torpegaard er rykket fire pladser frem.

/ritzau/