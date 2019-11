Deprimeret. Selvisk.

Den britiske tennisstjerne Andy Murray fortæller nu om en lang og svær periode, der endte med at påvirke ægteskabet.

»Jeg ved ikke, om børnene lagde mærke til det, fordi når jeg var med dem, så forsøgte jeg altid at se glad ud, men min kone...Det tog hårdt på vores forhold, fordi jeg var nede hele tiden,« fortæller han til Daily Mirror.

Den 32-årige skotte er først nu for alvor kommet tilbage på banen, efter han gennem en lang periode døjede med kroniske smerter i hoften, der til sidst betød, at en operation var nødvendig. En operation, der potentielt kunne have betydet et karrierestop.

Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Foto: JUSTIN TALLIS

»At være skadet kan være frustrerende, men det var med mig hver eneste dag. Når jeg sov, når jeg gik. Det var ikke bare, når jeg servede, at min arm gjorde ondt. Det vækkede mig også om natten. Det var slemt,« forklarer han.

I den hårde periode var den tredobbelte Grand Slam-vinder derfor også langt fra den perfekt mand. Alligevel var hans kone, Kim, der for ham.

»Hun var været fantastisk, og jeg var nok ret selvisk i den forstand, at jeg tænkte på mig, og hvordan jeg havde det hele tiden. Og det gjorde jeg uden egentlig at indse, hvad det gjorde ved dem omkring mig,« siger Murray ærligt.

»Da alle prøvede at opmuntre mig til at fortsætte med at prøve og fortsætte med at spille, så var jeg sådan: 'Du ved ikke, hvordan det er. Du ved ikke, hvordan jeg har det'.«

Parret blev gift i 2015. Foto: Joey Kelly/EPA Vis mere Parret blev gift i 2015. Foto: Joey Kelly/EPA

Interviewet kommer i forbindelse med en Amazon-dokumentar om tennisstjernens skadeshelvede og vejen tilbage. Den udkommer i slutningen af november.

Andy Murray har selv set den, og den har sat nogle tanker i gang hos den 32-årige tennisspiller.

»Jeg tænkte nok ikke over, hvad det gjorde ved alle dem omkring mig. Det ser jeg også lidt af i dokumentaren. Nogle dele af det er ret hårde for mig se se,« forklarer han.

Andy Murray mødte hans kone Kim tilbage i 2005. Ti år senere blev de gift i hans hjemby Dunblane i Skotland.

Parret har døtrene Sophia og Edie på henholdsvis 3 og 2 år, og for nyligt blev to så til tre, da Kim Murray fødte sønnen Teddy.