Tennisstjernen Andy Murray er havnet i problemer hjemme i Skotland.

Den dobbelte Wimbledonvinders hotelplaner er nemlig stødt på forhindringer, der kan risikere at spolere det hele.

Murray havde ellers store planer om at opføre ni luksushytter omkring sit femstjernede luksushotel Cromlix Hotel.

Den plan forsøger en dyrevelfærdsorganisation dog at sætte en stopper for. Det skriver The Sun.

Foto: CLIVE BRUNSKILL

Andy Murray håber, at ni luksushytter kan gøre det muligt at have endnu flere overnattende gæster på hotellet nord for Glasgow – tæt på hans hjemby Dunblane.

Men Skotlands 'Wildlife Trust' er stærkt imod planerne, fordi den er bekymret for, hvordan det vil påvirke dyrelivet i området.

Særligt går bekymringerne på fugle og frøers muligheder for at yngle.

Det skyldes, at flere af hytterne efter planen skal placeres nær en sø. En placering, der vil ødelægge områdets fredfyldte miljø.

Murray købte Cromlix Hotel for 17 millioner kroner i 2013 og har siden gjort det til et femstjernet et af slagsens med en Albert Roux-restaurant.

I december offentliggjorde Murray, at han og hans kone, Kim, vil overtage driften af hotellet.

Andy Murray er på tennisbanen langt fra fordums styrke.

Den tidligere Wimbledon-, US Open- og OL-vinder ligger nummer 52 på verdensranglisten.