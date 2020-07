Efter Ashleigh Bartys afbud til US Open kan flere tennisspillere følge trop, spår Andy Murray.

Kvindernes verdensetter i tennis, Ashleigh Barty, har meldt afbud til US Open på grund af frygt for coronasmitte.

Og hun kan være den første i en række, som bliver væk fra grand slam-turneringen, mener Andy Murray, som har lyttet på vandrørene.

- Jeg har hørt, at nogle af topspillerne hos herrerne ikke stiller op. Jeg forventer, at det er sådan, det bliver, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters til britiske medier.

- Alle skal træffe et valg. Hvis de ikke føler sig trygge og ikke har lyst til at rejse derover og øge risikoen for dem selv eller deres hold, så er det forståeligt.

US Open plejer at være den sidste grand slam-turnering i kalenderåret, men i år er det blevet nummer to i rækkefølgen efter Australian Open.

Som så meget andet satte coronapandemien tennissæsonen på pause i marts, og først i august vender herrerne tilbage på ATP Tour.

24. august genstartes sæsonen med Western & Southern Open. Turneringen skulle være spillet i Cincinnati, men blev rykket til New York City.

Allerede ugen efter går det løs ved US Open.

Det forventes, at topspillerne Novak Djokovic, Rafael Nadal, Serena Williams og Naomi Osaka stiller op ved US Open.

/ritzau/