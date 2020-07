Tiafoe er den seneste tennisspiller med en positiv coronatest, efter at Djokovic-turnering trak overskrifter.

Den amerikanske tennisspiller Frances Tiafoe slutter sig til en voksende liste af tennisspillere med en positiv coronatest.

Tiafoe, som er verdens nummer 81, har derfor trukket sig fra en opvisningsturnering i byen Atlanta, hvor de otte bedste amerikanske spillere deltager.

Efter sin kamp fredag mod landsmanden Sam Querrey sagde Tiafoe, at han var svimmel og ikke havde følt sig på toppen nogle dage. Lørdag lokal tid trak han sig så.

- Desværre er jeg fredag blevet testet positiv for Covid-19, og jeg må trække mig fra All-American Team Cup denne weekend, skriver han på Twitter.

- De seneste måneder har jeg trænet i Florida, og for blot en uge siden blev jeg testet negativ dér.

Turneringen er arrangeret af den tidligere top-10-spiller John Isner.

Kritikere har ment, at turneringen ikke kunne afholdes på sikker vis. Men den kritik har Isner affærdiget.

- I "coronabros" ("coronabrødre" brugt nedsættende, red.) kan blive nede i kælderen alt det, som I vil. Jeg vælger at leve mit liv og at spille/promovere den sportsgren, som jeg elsker, på en sikker måde, har Isner skrevet på Twitter.

En anden amerikansk spiller, Sachia Vickery, svarede lørdag på Isners tweet efter Tiafoes positive test:

- Nu ville være et rigtig fint tidspunkt at lægge dette tweet endegyldigt i graven, skrev hun.

Tiafoes melding kommer, efter at en række andre tennisspillere har fået konstateret Covid-19 ved Novak Djokovics omdiskuterede Adria Tour sidste måned.

Her blev verdensetteren selv, Grigor Dimitrov, Borna Coric og Viktor Troicki alle testet positive.

Velgørenhedsturneringen fik bred kritik for kun at have få afstandsregler og andre coronarestriktioner.

De bedste tennisherrers tour, ATP-touren, står til at gøre comeback 14. august for lukkede døre ved Washington Open. Kort efter følger grand slam-turneringen US Open.

/ritzau/AFP