Hun havde tabt til Iga Swiatek ved US Open.

Og amerikanske Jessica Pegula lagde bestemt ikke skjul på, det var hårdt.

Nu er et klip af tennisspilleren gået viralt efter et pressemøde onsdag, hvor hun satte ord på, hvordan det var at ryge ud i kvartfinalen.

Det skyldes en helt særlig detalje, for amerikaneren sad ikke med en vandflaske. I stedet havde hun en stor øl med ved podiet.

»Hej Jessica. Er ked af dit nederlag. Kan godt lide din Heineken,« lød det fra en journalist, hvilket fik amerikaneren til at trække en smule på smilebåndet på trods af skuffelsen.

»Tak,« sagde Jessica Pegula og fortalte, at det også var med til at dulme hendes 'smerte': Klippet kan ses i bunden af artiklen.

»Jeg prøver at tisse til en dopingprøve. Og så hjælpe det også med at gøre nederlaget lettere at leve med,« sagde hun.

Sekvensen er blevet fanget på video og er siden blevet delt flittigt. Mange hylder hende for at være en, man kan spejle sig i, og den ene af videoerne er blevet set mere end 300.000 gange.

'Jessica Pegula, der smadrer en pressemøde-Heineken efter at være blevet sendt ud af US Open, er din mest relaterbare atlet denne uge,' skriver en bruger på Twitter for eksempel, og en anden stemmer i:

'Jessica Pegula får +100 point i at være en relaterbar atlet.'

Iga Swiatek, der slog Pegula i to sæt, har levet op til sin favoritværdighed, for hun vandt også semifinalen og skal lørdag aften spille finale mod Ons Jabeur.