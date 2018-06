Med hårde server og solide grundslag gik Madison Keys problemfrit videre til kvartfinalen i French Open.

Paris. For første gang i karrieren er tennisspilleren Madison Keys videre til kvartfinalen i grand slam-turneringen French Open.

Den 13.-seedede amerikaner vandt søndag 6-1, 6-4 over rumæneren Mihaela Buzarnescu efter lidt over en times spil.

23-årige Keys har dermed opnået at være mindst blandt de otte bedste i alle fire grand slam-turneringer.

I hele kampen servede Keys godt, og den 31.-seedede rumæner havde svært ved at få duellerne til at vare i længere tid.

Buzarnescu, der i tredje runde slog den fjerdeseedede ukrainer, Elina Svitolina ud, kunne ikke overraske endnu engang i Paris.

Keys, der er nummer 13 i verden, slog hårdt til boldene og viste styrke i slutfasen, da Buzarnescu var ved at få en lille smule fat.

- For det første er jeg virkelig henrykt over at være nået frem til min første kvartfinale i French Open.

- Jeg var oppe imod en stærk modstander, men jeg er meget tilfreds med min præstation, siger Keys ifølge Reuters.

Sidste år nåede Keys frem til finalen i US Open, hvor det blev til et nederlag til amerikaneren Sloane Stephens.

- Jeg tabte til min veninde Sloane i US Open-finalen sidste år, men jeg håber på store ting i denne turnering, siger Keys.

I de fire første kampe i turneringen har Keys endnu ikke tabt et eneste sæt.

I kvartfinalen skal Keys møde enten tjekken Barbora Strycova eller kasakheren Yulia Putintseva.

/ritzau/