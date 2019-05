Justin Gimelstob har fået dom for et angreb og forlader nu bestyrelsen i tennisorganisationen ATP.

Amerikaneren Justin Gimelstob er færdig som medlem af bestyrelsen i ATP - tennisherrernes organisation.

Gimelstob forlader ATP oven på et pres fra flere tennisstjerner, der ikke mente, at kunne sidde på posten, efter at han havde modtaget en dom.

Den 42-årige Gimelstob, der er tidligere topspiller på touren, angreb i november en tidligere ven, hvis kone og barn var vidne til episoden.

I april fik han så en betinget dom og 60 dages samfundstjeneste, men fortsatte virket i ATP.

Det fik dog topspillere som Andy Murray og Stan Wawrinka til at reagere. De krævede hans afgang.

- Det kan simpelthen ikke være muligt at være overbærende over for den type adfærd, skrev Wawrinka på Twitter.

I et interview med New York Times tager Gimelstob nu ansvar for sin gerning og forlader posten.

- I min nuværende situation er jeg blevet for stor en belastning og distraherende faktor. Jeg tager ansvar for det og ansvar for episoden under halloween, siger Gimelstob.

Han har været en del af bestyrelsen siden 2008 og været vellidt blandt spillere, blandt andet fordi han har været med til at løfte præmiesummerne på ATP Touren.

Som aktiv spiller var Gimelstob mest kendt for sine kvaliteter som doublespiller. Han vandt 13 herredoubletitler.

/ritzau/