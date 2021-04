Det er kun lige over en måned siden, at tennisstjernerne Elina Svitolina og Gaël Monfils havde en helt særlig (og sørgelig) besked til deres følgere:

De valgte at tage en pause fra hinanden efter et forhold på cirka to år. Men nu er alt ændret.

Alt vendt på hovedet.

Parret skal nemlig giftes. De oplyser de begge på deres respektive Instagram-profiler.

»JA !!! Til begyndelsen af vores nye for evigt,« skriver den 26-årige Elina Svitolina på sin profil, hvor hun har delt et billede af parret med bjerge i baggrunden, og en ring pryder hendes finger.

Gaël Monfils har lagt et billede op af hendes hånd iført ringen, hvor han selv står i baggrunden.

»Hun sagde JA. Madame MONFILS, Elina Svitolina,« skriver den franske tennisstjerne.

I begge deres opslag fremgår hashtagget #July2021, hvorfor det kraftigt må formodes, at parret skal vies til sommer.

Flere kendte lykønsker parret. En af dem er danske Caroline Wozniacki.

»Tillykke med det, gutter,« skriver hun.

Det er som sagt kun lidt over en måned siden, at parret valgte at holde en pause fra hinanden.

»Hej alle. Gaël Monfils og jeg har besluttet at tage en pause i vores forhold. Beslutningen var utrolig vanskelig, fordi vi stadig elsker hinanden … MEN det er bare to bedste venner, der indser, at det er tid til at give hinanden noget plads og hjælpe hinanden med at leve det bedst mulige liv,« skrev ukrainske Svitolina dengang i en story.

Svitolina har tidligere været nummer tre hos kvinderne, men ligger i skrivende stund nummer fem.

Gaël Monfils har haft en hård periode det seneste lange stykke tid, hvor han slet ikke har ramt sit niveau.

Franskmanden ligger dog fortsat nummer 14 på verdensranglisten og har tidligere været oppe at ligge nummer seks.