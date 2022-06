Lyt til artiklen

Han har taget hele verden med storm, og med ét er alt forandret.

Den danske tennisstjerne Holger Rune har nemlig for alvor slået sit navn fast de seneste uger efter sin sensationelle kvartfinale ved French Open i Paris.

For dermed er den blot 19-årige dansker pludselig på alles læber herhjemme, hvor antallet af fans og sponsorer lige nu står i kø for at følge med i den unge tenniskomets karriere.

En vild opbakning, som hovedpersonen selv da heller ikke helt har kunnet undgå at blive blæst bagover af de seneste dage.

Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Vis mere Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Men midt i det hele er der dog særligt én ting, der har overrasket det unge stjerneskud.

»Efter Roland Garros har jeg fået den mest fantastiske opbakning fra hele verden. Men en ting, jeg har bidt ekstra mærke i denne gang, er den energi, danskerne har givet mig med på vejen,« siger Holger Rune til B.T. og fortsætter:

»De beskeder, jeg har fået, med power og hjerte hjemmefra. Wow … det er noget helt særligt.«

I takt med at det danske stortalent hentede den ene overbevisende sejr efter den anden på det berømte grus i den franske hovedstad, startede et folkeligt gennembrud da også lige så stille og roligt.

Og op til den dramatiske kvartfinale mod den norske rival Casper Ruud kunne Holger Rune mærke noget, som han aldrig havde mærket før.

»Jeg rejser så meget, så jeg har egentlig altid følt mig mere som europæer end dansker. Men efter de seneste uger må jeg sige, at jeg er stolt af at være dansker,« forklarer han.

På samme tid er det da også gået op for tennishåbet, at det rød-hvide ophav, han kommer fra, har noget helt særligt at byde på, når der skal konkurreres mod resten af verden.

»Vi har noget i vores hjerter. Danskere er den farlige skandinav i modsætning til vores naboer. Vi er frækkere, farligere og modige, og den energi mærker jeg virkelig,« lyder det videre fra Rune.

Foto: YOAN VALAT Vis mere Foto: YOAN VALAT

Men selvom danskerens popularitet og værdi nærmest er eksploderet de seneste uger, hvor alle i Danmark efterhånden er kommet på fornavn med tennisstjernen, er det ikke noget, der påvirker ham.

Faktisk har han selv svært ved at beskrive de seneste dage som en periode, der har forandret hans liv.

»Jeg er jo bare Holger. Og det tænker jeg, at jeg fortsætter med at være,« siger han.

Men selvom verden er en helt anden, end den var for blot en uge siden, for den unge tennisspiller, er der dog flere, som den seneste tid har været ude med skarp kritik af danskeren for hans attitude og opførsel på banen.

Noget, der da også fik Casper Ruud til at ryste på hovedet, da kvartfinalen, som danskeren i øvrigt tabte, var færdig, hvorefter han blandt andet mente, at det nok var på tide for Holger Rune at »blive voksen«.

Efterfølgende eskalerede hele rivaliseringen mellem de to tennisstjerner, da de begge beskyldte hinanden for at lyve, efter Rune påstod, at den fire år ældre modstander havde råbt »JAAAA« ind i hovedet på ham i omklædningsrummet.

Den udlægning blev dog afvist prompte af den norske lejr, inden Rune-lejren stod fast på, at det rent faktisk var sket.

