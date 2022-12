Lyt til artiklen

Der er millionregn på vej ned over Holger Rune.

Den danske tennisstjernes succes de seneste måneder kaster nemlig meget snart store økonomiske gevinster af sig – uden for banen.

For siden triumfen ved Paris Masters, hvor den 19-årige dansker besejrede tennisikonet Novak Djokovic og samtidig bragede ind i verdenstoppen, har de store brands stået i kø for at få fingrene i kometens underskrift.

Det fortæller Rune-lejren til B.T.

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

»Det er super tjekkede brands, og beløbene svarer naturligvis til Holgers potentiale og ambitionsniveau. Og ikke mindst hans rangering i en alder af blot 19 år,« lyder det fra danskerens mor, Aneke Rune.

Og netop danskerens unge alder gør, at de store brands kimer Holger Runes bagland ned for tiden. For det er nemlig kun store navne som Rafael Nadal og Novak Djokovic, som de sidste mange år har ramt top-10 i så ung en alder.

Derfor ligger der i øjeblikket også kun store tilbud på danskerens bord.

»Han er – sammen med Carlos Alcaraz – den absolut yngste i toppen af tennisverdenen, og ja, det er da attraktivt for alle brands, kan vi mærke. Og det afspejler også de aftaler, vi laver,« siger Aneke Rune.

På trods af den enorme interesse for den danske tenniskomet, har Rune-lejren dog ikke travlt med at skrive under på noget.

Det skal være det helt, helt rigtige, forklarer verdensstjernens mor:

»For os handler det om at udvælge dem, Holger kan lide, og dem, hvor han kender menneskerne bag. Vi kommer ikke til at indgå nogle aftaler, uden Holger selv har mødt alle folkene bag de pågældende brands.«

»Derfor har vi også hele tiden holdt lidt igen med at underskrive alle mulige aftaler. For Holger er sponsorer en meget personlig ting og ikke bare økonomi,« fortæller hun.

Holger Rune, efter han vandt Paris Masters i november. Foto: JULIEN DE ROSA Vis mere Holger Rune, efter han vandt Paris Masters i november. Foto: JULIEN DE ROSA

Holger Runes kommercielle værdi er eksploderet i løbet af 2022, hvor det blandt andet er blevet til tre ATP-titler, en kvartfinale ved den prestigefyldte grand slam-turnering French Open samt adskillige nomineringer til nogle af tennissportens største priser.

Af samme årsag har det danske tennishåb da også allerede landet store millionaftaler med kæmpebrands som Nike og Babolat.

Det er dog ikke kun hos mulige sponsorer, at interessen for Holger Rune er vokset massivt det seneste år.

Også blandt Danmarks mange tennisfans har verdens – i skrivende stund – nummer 11 gjort opmærksom på sig selv.

Det viser salget af billetter til storkampen mellem danskeren og den australske superstjerne Nick Kyrgios, der skal spilles i København næste år.

Her er der netop rundet 6.000 solgte billetter til kampen.